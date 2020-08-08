Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
|08 Ağustos 2020 12:51
|Yazdır
Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İlhan Korkmaz (42) yönetimindeki 20 HB 454 plakalı otomobil, Elmalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün yanı sıra eşi Emine, çocukları Emrecan (12) ve İlknur Korkmaz (19) yaralandı.
Emine Korkmaz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Aynı hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti
08 Ağustos 2020 13:21
|Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı
08 Ağustos 2020 13:19
|Amasya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
08 Ağustos 2020 12:52
|Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
08 Ağustos 2020 12:31
|Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
08 Ağustos 2020 12:29
|İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
08 Ağustos 2020 12:18
|Darp ettiği eşinden af diledi
08 Ağustos 2020 11:43
|Avcılar'da başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
08 Ağustos 2020 11:17
|Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
08 Ağustos 2020 10:50
|Bursa'da evindeki eşyayı balkondan atan kadın gözaltına alındı
08 Ağustos 2020 10:35