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Amasya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
|08 Ağustos 2020 12:52
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Gebze'den Giresun'a giden Züftü Kaya (32) yönetimindeki 34 FD 2282 plakalı cip, Sanayi Kavşağı'nda Hasan Aktaş'ın (78) kullandığı 05 KE 336 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsünün eşi Kıymet (28), oğlu Selahaddin Eyüp (3), yeğeni Onur (14) ve amcasının eşi Muteber Kaya (40) ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Aşır Arduç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Aktaş ile Aşır Arduç, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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