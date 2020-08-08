Amasya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İHALEYE ÇIKILAN DEVLET LOJMANLARINDAN YARISINA YAKINI SATILDI Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale usulüyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan bedeli toplam 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı-