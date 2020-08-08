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Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
|08 Ağustos 2020 13:19
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