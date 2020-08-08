1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu: Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür

İçişleri Bakanı Soylu: Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var. Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür"
 08 Ağustos 2020 13:25
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu: Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin, "Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.

Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılıların bildiği gibi bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen bir tek cinayet işlenmediğini, son 3 yılda 3 basit yaralama olayının olduğunu bildirdi.

Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla sponsorlu yazılar döneminin bittiğini düşünmüştüm...Yanılmışım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi
08 Ağustos 2020 15:22		 Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama
08 Ağustos 2020 15:19
'İki yüz yıllık Batılılaşma politikası ağır maliyetler bırakmıştır'
08 Ağustos 2020 12:16		 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
08 Ağustos 2020 11:59
Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
08 Ağustos 2020 11:51		 Oktay: Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdik
08 Ağustos 2020 11:46
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
08 Ağustos 2020 10:48		 İYİ Parti'den ilk tepki: Bu meseleler böyle konuşulmaz
08 Ağustos 2020 10:45
Türkiye resti çekti! Yunanistan'a Barbaros yanıtı
08 Ağustos 2020 09:00		 Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 54
08 Ağustos 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi15:19 - Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama14:58 - Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu, ağabeyi 2 kişiyi öldürdü14:57 - Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı14:55 - ODTÜ, insan kaynakları alanında 'HR' logo sahibi oldu14:53 - Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden asker defnedildi
14:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor14:49 - Otobüste maske kavgası: Bu mu seni kurtaracak diyerek maskesini fırlattı14:47 - Serinlemek için girdiği suda kalbi duran genç hastanede hayata döndürüldü14:44 - SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek14:33 - 'V' tipi çıkışa işaret eden göstergeler çoğalıyor14:26 - Sakarya Üniversitesi Rektörü ÜAK Başkanı oldu
14:23 - Üniversiteden 'başı açık ve sakalsız' düzenlemesi için açıklama14:11 - Melih Şendil: Kadınlar futbolda olmamalı, başkan olsam asla pembe forma yaptırmam!13:56 - 'Omar ve Biz' izleyiciyi sinemada da göçmen olmaya davet ediyor13:48 - İstanbul'da nikah salonlarında denetim13:47 - YKS sayısal birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti
13:46 - Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten diğeri de yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
Asker adayları taahhütname imzalayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamiyetperver 1
cuma namazı 1
gökhan gönül 1
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
nurullah dal 1
dişçi koltuğu 1
parmağında oynatmak 1
Virüsün az olduğu yerlerde de artışların olması 1
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
Kırgınlık 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam