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ODTÜ, insan kaynakları alanında 'HR' logo sahibi oldu

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: HR logo kullanım hakkı, insan kaynakları politikalarını Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ilkelere uygun hale getirme konusunda ilerleme kaydeden araştırma kurumlarına tanınıyor
 08 Ağustos 2020 14:55
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ODTÜ, insan kaynakları alanında 'HR' logo sahibi oldu

- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ'nün Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve araştırmacı istihdam süreçlerinde, açık, şeffaf ve liyakata dayalı istihdam prosedürleri uygulama taahhütlerini yerine getiren üniversitelere verdiği Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliyet Sertifikası (HR Logo) kullanım hakkını alan ilk Türk üniversitesi olduğunu bildirdi.

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "EURAXESS-Researchers in Motion"in araştırmacılara hareketlilik ve kariyer gelişimi alanlarındaki Avrupa kaynaklı imkanlar hakkında destek hizmetleri sağlayan ve iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunan Avrupa Komisyonu ortak girişimi olduğunu ifade etti.

ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğünün Eylül 2015'ten bu yana EURAXESS çatısı altında Türkiye'nin üç destek merkezinden biri olarak faaliyet gösterdiğini aktaran Kök, EURAXESS platformunun en önemli unsurlarından birinin "Araştırmada İnsanKaynakları Mükemmelliyet Sertifikası (HR Logo)" vermesi olduğunu anlattı.

Kök, HR Logo'nun araştırma ve istihdam politikalarını "Avrupa Araştırmacılar Şartı ve Araştırmacıların İstihdamına İlişkin Davranış Kuralları" ile uyumlu hale getirmek için düzenli olarak koşullarını iyileştirecek eylem planları uygulayan ve "araştırmacı dostu üniversite" olmaya odaklanan kurumlara verildiğini bildirdi.

- Logo Ağustos 2020 itibarıyla kullanılmaya başlandı

ODTÜ'nün Kasım 2018'de bu sürecin ilk aşaması olan taahhüt belgesiniimzaladığını ve Araştırmalar Koordinatörlüğü liderliğinde HR logo başvuru sürecini başlattığını aktaran Kök, şu bilgileri verdi:

"ODTÜ olarak Aralık 2019'da HR Logo için resmi başvurumuzu tamamlamıştık. Ağustos 2020 itibarıyla ODTÜ bu logoyu kullanmaya başlamıştır. İnsan Kaynakları HR logo kullanım hakkı, insan kaynakları politikalarını Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ilkelere uygun hale getirme konusunda ilerleme kaydeden araştırma kurumlarına tanınmaktadır.

ODTÜ, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve araştırmacı istihdam süreçlerinde, açık, şeffaf ve liyakata dayalı istihdam prosedürleri uygulama taahhütlerini yerine getiren üniversitelere verdiği HR logo kullanım hakkını alan ilk Türk üniversitesi oldu. Kurumlar logoyu açık, şeffaf ve liyakata dayalı istihdam prosedürleri uygulama taahhütlerini vurgulamak için kullanıyor. Bu bağlamda araştırma alanındaki kuruluşların işe alım uygulamalarında seviye göstergesi olan bu logoya sahip üniversiteler, özellikle yurt dışından alanlarında uzman araştırmacılar için cazip hale gelmektedir."

Rektör Prof. Dr. Kök, HR logonun ODTÜ'nün uluslararası görünürlüğü ve güvenilirliği için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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