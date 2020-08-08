SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek
SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs vereceğini duyurdu.
|08 Ağustos 2020 14:44
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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz sosyal medyadan şu
mesajla paylatı:
"İstanbul pahalı bi şehir nasıl okuyacağım diye merak etmeyin. Aşağıdaki Ünüversiteleri kazanan kardeşlerimin aylık 2800 TL bursu şimdiden hazır."
Kars,Artvin,Ağrı,Tunceli,Van,Hakkari,Bayburt, Samsun,Ordu,Kastamonu, Çorum ve Bolu'dan sınava girip!!! İTÜ , YTÜ ODTÜ mühendislik İÜ,Ankara Hukuk,Galatasaray ve Boğaziçi Ünüversitelerinde bölüm farketmeksizin kazanacak olan kardeşlerimin eğitim dönemlerinde bursaları benden!! pic.twitter.com/74zfaf0c0pSezgin Baran Korkmaz (@sbarankorkmaz) June 27, 2020
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