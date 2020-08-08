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SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek

SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs vereceğini duyurdu.
 08 Ağustos 2020 14:44
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SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz sosyal medyadan şu mesajla paylatı:

"İstanbul pahalı bi şehir nasıl okuyacağım diye merak etmeyin. Aşağıdaki Ünüversiteleri kazanan kardeşlerimin aylık 2800 TL bursu şimdiden hazır."
Memurlar.Net
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