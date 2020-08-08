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Serinlemek için girdiği suda kalbi duran genç hastanede hayata döndürüldü

Siirt'te kalbi duran genç, hastanede hayata döndürüldü.
 08 Ağustos 2020 14:47
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Serinlemek için girdiği suda kalbi duran genç hastanede hayata döndürüldü

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Botan Çayı'na giren Yusuf Eroğlu (19) bir müddet sonra gözden kaybolunca jandarmaya haber verildi.

Tekne sahipleri ve piknikçiler tarafından sudan çıkarılan Eroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi duran Eroğlu, yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Özel hastaneye sevk edilen Eroğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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