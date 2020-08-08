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Otobüste maske kavgası: Bu mu seni kurtaracak diyerek maskesini fırlattı

Antalya'da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti.
 08 Ağustos 2020 14:49
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Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı.

Antalya'da, 5 Ağustos Çarşamba günü, Ünsal Mahallesi'nden Lara istikametine giden halk otobüsünde, edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü, biri kadın 2 yolcunun maskelerini düzgün takmadığını gördü ve uyarılarda bulundu. İkili maskelerini düzgün takmamaya devam edince, diğer yolcular da duruma tepki gösterdi.

Aracı durdurup polis çağırdı

İHA'da yer alan habere göre otobüste maske tartışmasının çıkması üzerine, otobüs şoförü aracını sağa çekip aracı kilitledi ve polis çağırdı. Bu sırada otobüs içerisinde maske tartışması devam etti. Diğer yolcuların cep telefonuyla kaydettiği olayda, maskesini takmayan ikilinin savunmaları ise şaşırttı.

Maskesini otobüsün içine fırlattı

Yolculardan birinin 'siz düzene baş kaldırdığınızı mı düşünüyorsunuz?' diyerek tepki göstermesine, maskesini doğru bir şekilde takmayan yolcu otobüsteki sosyal mesafenin olmadığını gerekçe gösterdi. Otobüste herkesin birbirine yakın olarak temas ettiğini ileri süren şahıs, "Herkes bir birine temas etti, bu maske mi seni kurtaracak" diyerek otobüs içerisine maskesini fırlattı.

'Benimle zıt gidersen takmam'

Şoförün polis çağırmasına da tepki gösteren yolcu, "Benimle zıt giderse ben takmam. İsterse hükümeti getirsin buraya, kimi getirirse getirsin" dediği görüldü. Çiftin sürekli olarak güldüğü de cep telefonu kameralarına yansıdı. Bekleyişin ardından olay yerine gelen polis, şikayetçi olan otobüs şoförü ve yolcularla ile birlikte, maske takmadığı ileri sürülen iki yolcuyu polis merkezine götürdü. Maske takmayan biri kadın iki kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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