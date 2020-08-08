Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden asker defnedildi
|08 Ağustos 2020 14:53
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Askerlik görevini yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren piyade er Mehmet Sezai Başakçı, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.
Askerliğini yaptığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'nda 6 Ağustos'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Başakçı'nın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Şiringüney köyüne getirildi.
Başakçı'nın cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde defnedildi.
Cenaze namazı sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması yönünde sık sık anons yapıldı.
Cenazeye, Başakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, Araç Kaymakamı Cengizhan Ankara, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile vatandaşlar katıldı.
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