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Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı

Kilis'te yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.
 08 Ağustos 2020 14:57
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Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.
Anadolu Ajansı
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