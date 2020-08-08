Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu, ağabeyi 2 kişiyi öldürdü
|08 Ağustos 2020 14:58
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün gece Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.'nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.'ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Merve Nimet Ş.'nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi'ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt'ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin'e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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