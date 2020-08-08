Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü
|08 Ağustos 2020 21:11
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Sağlık Bakanlığı 8 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.
Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.' ifadelerini kullandı.
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