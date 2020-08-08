CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi
Tüm üyelerin katıldığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi
|08 Ağustos 2020 15:22
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CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığına yeniden Uğur Bayraktutan seçildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından ilk YDK toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, YDK Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi.
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