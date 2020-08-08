Kargo çalışanı kolileri 'basket atar' gibi kamyona fırlattı
|08 Ağustos 2020 15:25
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Bursa'nın İznik ilçesinde PTT Kargo çalışanının kolileri "basket atar" gibi kamyona fırlatması tepkiye yol açmış, firma çalışan ile yollarını ayırmıştı. Bu seferde aynı firmanın bir başka şube çalışanı kolileri basket atar gibi atarken görüntülendi.
İznik ilçesinde PTT Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri "basket atar gibi" fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı. Sosyal medyada "kargocudan müthiş üçlükler" olarak yayılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar isyan etti. Bu görüntülerin ardından aynı kargo şirketinin bu sefer Orhangazi Şubesi'nde bir başka çalışanı aynı şekilde içerisinde ne olduğu bilinmeyen kargo kolilerini komyon ve hafif ticari araca basket atar gibi fırlatırken görüntülendi. Ticari aracın bagaj kısmından kolileri fırlatan çalışan kolileri sürücü mahaline ön torpido kısmına kadar göndermeyi başardı.
Kargoları zarar gördüğü için PTT Kargo hakkında şikayette bulunan vatandaşlar bu görüntülerin altına da çok sayıda şikayet yorumu yaptı.
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