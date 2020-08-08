1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaş altına hücum etti

Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Bursa İnegöl ilçesinde tarihi satışların yapıldığı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kalmadı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont vatandaşların panik yapmamaları çağrısında bulundu.
 08 Ağustos 2020 15:29
Yazdır

Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Bursa İnegöl ilçesinde tarihi satışların yapıldığı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kalmadı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont vatandaşların panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı. Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var. Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şuanda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler. Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gümüş, altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
08 Ağustos 2020 11:50		 Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
08 Ağustos 2020 02:58
Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
07 Ağustos 2020 23:42		 Darphane talebe yetişemiyor, kuyumcularda altın kalmadı
07 Ağustos 2020 22:02
Borsa İstanbul'da yeni uygulama: Endeks bazlı devre kesici
07 Ağustos 2020 19:53		 Kur neden yükseldi, düşmesi için neler yapılmalı?
07 Ağustos 2020 19:21
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
07 Ağustos 2020 18:56		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
07 Ağustos 2020 18:29
Dolar haftayı 7,20 TL'den tamamladı
07 Ağustos 2020 17:55		 Altın 479 TL'ye geriledi
07 Ağustos 2020 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi16:52 - Sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor16:48 - Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı16:25 - Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak16:23 - 'Aşı bulunmuş olsa dahi, bir dönem birlikte yaşayacağız'16:21 - Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı
16:17 - MHP'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması16:08 - Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler16:05 - İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı15:56 - Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü15:45 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:33 - Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti
15:30 - Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı15:29 - Vatandaş altına hücum etti15:25 - Kargo çalışanı kolileri 'basket atar' gibi kamyona fırlattı15:22 - CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi15:19 - Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama
14:58 - Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu, ağabeyi 2 kişiyi öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeliz yeşilmen 1
gram altın 6
diş çürüğü 3
Virüsün az olduğu yerlerde de artışların olması 1
mahalle düğünleri 1
Jose ernesto sosa 1
parmağında oynatmak 1
kırmızı kart 1
cuma namazı 1
peynirli muz kızartması 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam