1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
 08 Ağustos 2020 15:30
Yazdır
Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Efeler Yeni Dörtyol Kavşağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 EA 9100 plakalı otomobil ile 09 A 4884 plakalı motosikletli yunus ekibi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 polis memuru motorlarıyla yaklaşık 5 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü
08 Ağustos 2020 15:56		 Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu, ağabeyi 2 kişiyi öldürdü
08 Ağustos 2020 14:58
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden asker defnedildi
08 Ağustos 2020 14:53		 Otobüste maske kavgası: Bu mu seni kurtaracak diyerek maskesini fırlattı
08 Ağustos 2020 14:49
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten diğeri de yaşamını yitirdi
08 Ağustos 2020 13:46		 Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti
08 Ağustos 2020 13:21
Amasya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
08 Ağustos 2020 12:52		 Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
08 Ağustos 2020 12:51
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
08 Ağustos 2020 12:31		 Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
08 Ağustos 2020 12:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi16:52 - Sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor16:48 - Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı16:25 - Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak16:23 - 'Aşı bulunmuş olsa dahi, bir dönem birlikte yaşayacağız'16:21 - Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı
16:17 - MHP'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması16:08 - Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler16:05 - İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı15:56 - Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü15:45 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:33 - Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti
15:30 - Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı15:29 - Vatandaş altına hücum etti15:25 - Kargo çalışanı kolileri 'basket atar' gibi kamyona fırlattı15:22 - CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi15:19 - Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama
14:58 - Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu, ağabeyi 2 kişiyi öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haberli corona denetimleri 1
mert hakan yandaş 1
mahalle düğünleri 1
ekrem imamoğlu 1
cuma namazı 1
diş çürüğü 3
yeliz yeşilmen 1
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
gram altın 6
kırmızı kart 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam