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İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin, "Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var." dedi.
 08 Ağustos 2020 16:05
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İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.

Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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