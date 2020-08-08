İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı
|08 Ağustos 2020 16:05
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.
Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.
Çeşme ve Alaçatı,Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 8, 2020
Doğal ve turizm zenginliğimizdir...
Son yaptığımız operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okudum... + https://t.co/KKPrwpjSmB
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı
08 Ağustos 2020 16:48
|Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak
08 Ağustos 2020 16:25
|MHP'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
08 Ağustos 2020 16:17
|Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti
08 Ağustos 2020 15:33
|CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi
08 Ağustos 2020 15:22
|Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama
08 Ağustos 2020 15:19
|İçişleri Bakanı Soylu: Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür
08 Ağustos 2020 13:25
|'İki yüz yıllık Batılılaşma politikası ağır maliyetler bırakmıştır'
08 Ağustos 2020 12:16
|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
08 Ağustos 2020 11:59
|Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
08 Ağustos 2020 11:51