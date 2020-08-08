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Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
 08 Ağustos 2020 16:48
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Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresinde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları'nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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