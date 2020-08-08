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Sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik sektörünün en az olduğu alan sağlık sektörü. Verilere göre sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla alakalı bölümlere öncelik vermeleri konusunda önerilerde bulundu.
 08 Ağustos 2020 16:52
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Sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranının en az olduğu alan sağlık sektörü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuyla alakalı yaptığı açıklamada sağlık eğitimi görmüş kişilerin, yaklaşık yüzde 4'ünün işsiz olduğunu ifade etti. Bu sonucun sağlık eğitimi görenlerin işsiz kalma ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini söyleyen Erdöl, rektörü olduğu Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tüm bölüm ve programlarını açarken, devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptıklarına dikkat çekti.

"SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR KAHRAMANLIK İŞİDİR"

Rektör Cevdet Erdöl şunları söyledi:

"Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, değişen ve gelişen teknoloji her şeyi ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın; hiç değişmeyen sabit bir değer vardır: Sağlık. O yüzdendir ki atalarımız "her işin başı sağlık" demişlerdir. İnsanoğlu hayatı boyunca sağlığını korumaya gayret sarf etmiş, kudreti nispetince de başarılı olmuştur. Meslekler ehemmiyetlerine göre derecelendirilir; hatta bazılarına kutsiyet yüklenir. Bunların en başında sağlık profesyonelleri gelir. Çünkü sağlık profesyonelleri en kıymetli olan değerimize, yani sağlığımıza dokunarak harcarlar mesailerini. Onlar sayesinde kendi başımıza asla çözemeyeceğimiz hastalıklardan, sorunlardan, dertlerden korunmuş, kurtarmış oluruz. Esasen sağlık meslek mensubu olmak başlı başına bir kahramanlık işidir. Sağlık meslek mensupları, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek; insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir. Pandemi döneminde en ön cephede vazifesini iştiyak ve ihlasla yerine getirme çabasında olan sağlık meslek mensupları vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle bir kez daha göstermiştir. Çok şükür sağlık meslek mensupları, mezunları mesleklerinin doğal bir yansıması olarak ülkemizde işsizlik sorununu en az yaşayan gruptur. YKS 2020 tercihlerinin yapıldığı bu günlerde öğrencilerimize seslenerek yapacağınız bu tercih sizin için "geleceğinizin tercihi"dir diyorum ve kıymetli öğrencilerimizi nacizane, hadimiyeti ile kıvanç ve onur duyduğum, ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih etmeye ve istikbaline emin adımlarla ilerlemeye davet ediyorum."
DHA
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