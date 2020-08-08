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MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı

MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.
 08 Ağustos 2020 17:30
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MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı

MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında NATO AWACS uçağı görev ekipleri değişimi, Geilenkirchen/Almanya'dan NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına (Konya) intikal eden uçak ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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