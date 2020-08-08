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Hatalar zinciri doğumuyla başladı! Başına gelmeyen kalmadı

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş (54), son olarak kan bağışında bulunduğunda kan grubunun kimlik ve ehliyetindeki ile uyuşmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Hatanın kendine ait olmadığını savunan Akbaş, "Kanım sanki bir motor yağı gibi. Yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor. Böyle şansız bir adam mıyım ben? Canıma dokundunuz, kanıma bari dokunmayın" diyerek durumuna isyan etti.
 08 Ağustos 2020 17:36
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Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş (54), son olarak kan bağışında bulunduğunda kan grubunun kimlik ve ehliyetindeki ile uyuşmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Hatanın kendine ait olmadığını savunan Akbaş, "Kanım sanki bir motor yağı gibi. Yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor. Böyle şansız bir adam mıyım ben? Canıma dokundunuz, kanıma bari dokunmayın" diyerek durumuna isyan etti.

Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

2 kez farklı isimle askerlik yaptı

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

Başkalarının yerine hapis yattı

Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. Yine iddiasına göre Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

Kan vermeye gidince hayatının şokunu yaşadı

Son olarak 27 Temmuz pazartesi günü Kızılay'a kan bağışında bulunmaya giden Akbaş, bağışta bulunduktan sonra neye uğradığını şaşırdı. Daha önceki geçersiz kimliklerinde ve şuanda kullanmış olduğu ehliyetinde A RH (+) gözüken kan gurubunun, A RH (-) olduğunu öğrenen Akbaş, adeta durumuna isyan etti.

"Yaz günü negatif, kış günü pozitif"

54 senedir kan gurubunu pozitif olarak bildiğini savunan Akbaş, yapılan hatanın kendi hatası olmadığını ileri sürdü. Birçok kez kan bağışında bulunduğunu, ancak şuana kadar kan grubunu sorma gibi bir gereksinim hissetmediğini ifade eden Akbaş, "Eski kimliklerimde ve şuan ki ehliyetimde pozitif kan gurubu yazıyor. Hayatım boyunca böyle gelmişim. 54 yaşındayım, kan gurubumun negatif olduğunu öğrendim. Çok kan verdim ama kimse bana 'senin kanın şu' demedi. En son kan vermeye gittiğim de, oradaki kıza ehliyetteki kanımın doğru olup olmadığını sordum. Bir de baktım ki karşıma, pozitif olan kan gurubu negatif çıktı. Kanım sanki bir motor yağı gibi. Yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor. Böyle şansız bir adam mıyım ben? Bu benim hatam değil. Yıllardır mağdur kalıyorum. Bir insanın hayatı perişan olur mu? Kimlikler de isim sorunum bitmedi. Kan grubumda da aynı sorunu yaşıyorum" dedi.

"Kanıma bari dokunmayın"

30 yıldır araç şoförlüğü yaptığına da dikkat çeken Akbaş, "Beni yıllarca Allah korumuş. 30 yıldır araç kullanıyorum. Kaza yaptım ama kana ihtiyacım olmadı. Eğer acil kan lazım olsaydı ve kimliğimdeki kana göre verilseydi demek ki ölecektim. Gerçekten isyan ediyorum. Canıma dokundunuz, kanıma bari dokunmayın. Bıktım" diye konuştu.

Akbaş, kan gurubunun düzeltilmesi için nüfus müdürlüğüne başvuracağını da sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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