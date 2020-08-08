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Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı

Gaziantep'te Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kadın güvenlik görevlisi hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.
 08 Ağustos 2020 18:17
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Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı

Gaziantep'te Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kadın güvenlik görevlisi hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sağlıkta şiddet olayları bitmek bilmiyor. Gaziantep'te Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kadın güvenlik görevlisi kadın hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Gaziantep Üniversite Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan kadın güvenlik görevlisi İnci K., hasta ziyareti için bir kişiyi içeriye alabileceğini söyleyince kadın hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı hastane güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şiddet olayını kendilerini derinden üzdüğünü belirten Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, "Bu salgın sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kalıyor. Bu sefer bir kadın güvenlik personelimiz işini yaptığı için şiddete maruz kaldı. Çok üzgünüz. Bu olayları kınıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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