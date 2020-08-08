Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı
|08 Ağustos 2020 19:14
|Yazdır
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzerek açıldıkları denizden dönemeyen gençleri, telsizden ihbarı duyan ve henüz mesaisi başlamayan başpolis kurtardı.
İlçedeki Koru sahiline gelen Onur Bal ve Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının zor durumda kaldığını gören ve ona yardım etmeye çalışan Hüseyin Aksoy da kıyıya dönemeyince bağırarak yardım istedi.
Yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, telsizden ihbarı duyunca, balıkçı limanında bulunan bir balıkçı teknesiyle denize açılarak gençleri kurtardı.
Kurtarılan gençler, Gazipaşa Limanı'nda 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Başpolis Mehmet Çetinçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde dinleniyordum. Henüz mesaim başlamamıştı. Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Şaban Aman'a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağolsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı
08 Ağustos 2020 16:21
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hemşirelere ve 38 sağlık branşındaki personele sitemli mesaj
07 Ağustos 2020 23:19
|Koronavirüs kadınlarda daha hızlı yayılıyor
07 Ağustos 2020 21:46
|İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor
06 Ağustos 2020 19:59
|Karadeniz'de 'kurbağa adamlar' her an göreve hazır
05 Ağustos 2020 21:52
|15 Temmuz gazisi Tümgeneral, Erzincan'a atandı
05 Ağustos 2020 14:21
|Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti
04 Ağustos 2020 20:39
|Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu
04 Ağustos 2020 17:26
|Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
04 Ağustos 2020 15:53
|Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
03 Ağustos 2020 18:27