1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzerek açıldıkları denizden dönemeyen gençleri, telsizden ihbarı duyan ve henüz mesaisi başlamayan başpolis kurtardı.
 08 Ağustos 2020 19:14
Yazdır
Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzerek açıldıkları denizden dönemeyen gençleri, telsizden ihbarı duyan ve henüz mesaisi başlamayan başpolis kurtardı.

İlçedeki Koru sahiline gelen Onur Bal ve Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının zor durumda kaldığını gören ve ona yardım etmeye çalışan Hüseyin Aksoy da kıyıya dönemeyince bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, telsizden ihbarı duyunca, balıkçı limanında bulunan bir balıkçı teknesiyle denize açılarak gençleri kurtardı.

Kurtarılan gençler, Gazipaşa Limanı'nda 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başpolis Mehmet Çetinçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde dinleniyordum. Henüz mesaim başlamamıştı. Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Şaban Aman'a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağolsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı
08 Ağustos 2020 16:21		 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hemşirelere ve 38 sağlık branşındaki personele sitemli mesaj
07 Ağustos 2020 23:19
Koronavirüs kadınlarda daha hızlı yayılıyor
07 Ağustos 2020 21:46		 İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor
06 Ağustos 2020 19:59
Karadeniz'de 'kurbağa adamlar' her an göreve hazır
05 Ağustos 2020 21:52		 15 Temmuz gazisi Tümgeneral, Erzincan'a atandı
05 Ağustos 2020 14:21
Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti
04 Ağustos 2020 20:39		 Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu
04 Ağustos 2020 17:26
Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
04 Ağustos 2020 15:53		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
03 Ağustos 2020 18:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - İranlı turistler Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyor20:08 - Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu20:07 - Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek19:57 - Türkiye'de ne kadar üniversite öğrencisi var?19:33 - Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı19:23 - AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
19:19 - 'Faiz oranlarını düşmeseydi, pandemi sürecini atlatamazdık'19:16 - Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor19:14 - Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı18:38 - 'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'18:17 - Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı18:15 - Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
17:50 - Bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor17:44 - Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar17:41 - Damacana kullananlar dikkat! Tüketiciye 14 yıllık şok17:36 - Hatalar zinciri doğumuyla başladı! Başına gelmeyen kalmadı17:30 - MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı
17:30 - Samsun'da vaka sayısı arttı, valilik yeni tedbirleri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
Vatandaş altına hücum etti
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
Yok birbirlerinden farkları 1
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
melih şendil 1
nurullah dal 1
Kadınlar futbolda olmamalı 1
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
Kırgınlık 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam