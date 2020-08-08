AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
|08 Ağustos 2020 19:23
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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, korona virüse yakalandı.
AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu, son 1 ay içerisinde 7 kez korona virüs testi yaptırdığını ve hepsinin negatif olduğunu 8. testinin pozitif çıktığını söyledi. Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da virüsün ağır semptomlarınının olmadığını belirterek, "Son 1 ay içinde 7 kez Kovid19 testi yaptırdım. En son 7 Ağustos 2020 (Dün) Gece 23:00 sularında sonuçları açıklanan 8. Kovid19 PCR testim, ne yazık ki pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları belirtileri söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 Gün süresince Ankara'daki ikametimizde ilaç tedavisi ile karantinada kalmam öngörülmüştür" dedi.
Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus olmadığını belirten Türkoğlu, uyarılarda bulunarak herkesin maske, mesafe ve hijyen hususlarına önem verilmesini istedi.Koronavirüse yakalanan AK Parti'li vekil taburcu edildi TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi
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