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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
 08 Ağustos 2020 19:33
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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli ekip, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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