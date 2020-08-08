İranlı turistler Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyor

Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında kişi başı harcamaları yüksek olan İranlılar, gerek turizm gerekse emlak sektörü açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor. Ortalama 6 gece konaklayan ve kişi başı bin dolar harcayan İranlılar için öncelikli destinasyonlar arasında İstanbul, Van ve Antalya geliyor.

İran'da geçen yıl yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen İranlılar, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden ülkelerinde kaldı. Özellikle mart ve nisan ayındaki nevruz döneminde yoğun şekilde Türkiye'ye gelen İranlılar, bu süreçte salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Türkiye'ye hasret kaldı.

"Bir an evvel Türkiye'ye gelmek istiyorlar"

Gönül Bilban, AA muhabirine, İranlıların gerek tatil gerekse gayrimenkul sahibi olmak için bir an evvel Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. İranlıların uzun bir süredir Türkiye'ye gelememenin üzüntüsünü yaşadığına değinen Bilban, özellikle mart ve nisan aylarında yoğun şekilde yaptırdıkları rezervasyonları salgın nedeniyle ya iptal ettirdiklerini ya da ertelediklerini bildirdi. İran ile Türkiye arasında sınırların kısa süre sonra açılmasını beklediklerini anlatan Bilban, şunları kaydetti:

"İranlılar yaptığımız görüşmelerde bir an evvel Türkiye'ye gelmek istediklerini iletiyorlar. Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyorlar. Türkiye'deki otellerde alınan önlemleri takip ettiklerini, sağlıklı, güvenli ve keyifli tatil geçireceklerine inandıklarını bize aktarıyorlar. Valizlerini hazırladılar, kapıda bekliyorlar. Sınırlar açıldığı takdirde Türkiye'nin her yerinde İranlıları göreceğiz."

"İranlı turistler için sezon uzayacaktır"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de İran pazarının nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı ve kültürel yakınlıktan dolayı Türkiye için büyük potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Salgın nedeniyle uçuşa kapatılan ilk pazarın İran olduğunu hatırlatan Perçin, "Nevruz dönemi seyahat etmediklerini düşünürsek sınırlar açıldığında İranlı turistler için sezonun kasıma kadar sürmesini öngörmekteyiz." dedi.