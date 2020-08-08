1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'

MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin, "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" dedi.
 08 Ağustos 2020 20:41
Yazdır
'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'

MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin, "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren çocukların hastalığı geçirmediklerinin düşünüldüğünü söyledi. Taşkınoğlu, özellikle İtalya'da salgın başladığı zaman çocukların hastalığı ciddi geçirdiğini belirterek, "Çocuklar Covid-19 hastalığını geçiriyor fakat hastalığı taşıyorlar mı, ondan emin değiliz. Yapılan bir araştırmada, çocuğun indeks vaka olmadığını, hastalığın çocuğa bir yetişkinden geçtiği söyleniyor. Ayrıca araştırmada, çocuktan çocuğa bulaş ya da çocuktan yetişkine bulaşın nadir gözüktüğü ifade edilmiş" dedi.

'AZ SAYIDA ÇOCUKLA EĞİTİME DEVAM EDİLSİN'

Taşkınoğlu, Covid-19 ile ilgili yapılan araştırmada yer alan konu başlıklarına da değinerek, "Okulda bir araya gelen çocuk sayısını kısıtlı tutun, aynı saatlerde teneffüse çıkmamalarını sağlayın. Aynı tip ve aynı özellikte çocukların bir arada olmasını ve az sayıda olmasını sağlayın. Teneffüse çıktıklarında da aynı grup bir araya gelsin ve hiçbir grup birbirleri ile karışmasın. Mümkün olduğunca havalandırabilir sınıflarda ve az sayıda çocukla eğitim yapmaya devam edilsin. Öğretmenlere mümkün olduğunca sık test yapılsın ve taşıyıcı olup olmadıklarından emin olun. Öğrencilerle birlikte aktivite yapılmasın. Örneğin; şarkı söylemek, spor faaliyetinde bulunmak gibi etkinlikler yapılmamalı. Özellikle şu ifadelere yer veriliyor; 10 yaş altı grubun indeks vaka olmadığını dile getiriyorlar. O yüzden 10 yaş altındaki çocukları söylenen şartlar kapsamında bir araya getirilebileceği yer alıyor. Fakat 10 yaş üstündeki çocukların yetişkin olarak kabul edilmesi ve onlara yetişkin gibi davranılması gerektiği söyleniyor" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERE SIK SIK TEST ÖNERİSİ

Covid-19 ile ilgili yapılan başka araştırmada ise enfeksiyonu geçiren çocuklardan, ergenlerden ve erişkinlerden numune alındığını belirten Taşkınoğlu, şöyle konuştu:

"Hangi yaş grubunda daha fazla virüs olduğuna bakılmış ve çocukların PCR testinde daha yüksek viral yüke sahip olduğu görülmüş. Çocuklarda pozitif sonuçların daha fazla olduğu görülmüş. Test sonuçlarının pozitif olması hastalığı taşıdıkları anlamında gelmiyor. PCR testinde tespit edilen virüsün RNA'sının varlığıdır. 'O RNA taşıyıcı mıdır, virüsün bulaştırıcılığı devam ediyor mu, virüs canlı mı' bunlara karar verilmesini sağlamıyor. Bu araştırma çalışmasının soru işareti de budur. Dünyada hala virüs ile ilgili yapılan araştırmalarda çocuklar konusunda eksiklikler devam ediyor."

Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin ise "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, mümkün olduğunca sınıf ortamının havalandırılması, aktivitelerin mümkün olduğunca kısıtlanması, bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmesi ve mutlaka maskenin takılması gerekmektedir. Sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerinde mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA OBEZİTE ARTTI'

Koronavirüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren ilk korumaya alınan bireylerin çocuklar olduğunu hatırlatan Taşkınoğlu, "Bu yüzden çocuklarla ilgili önümüzde bir bilinmez var. Çocuklar bir araya getirilmediği için ne yaşayacaklarından çok da emin olamıyoruz. Bu süreçte çocukların evde kalması aktivitelerinin azalmasıyla spor yapmamaları ve hareketsiz kalmalarından dolayı obeziteleri arttı. Obezitenin zaten koronavirüs için risk faktörü olarak kabul edildiğini biliyoruz. Çocuklar obez ise bu süreçte çok da korunamayabilirler. Biz okulların açılmasını istiyoruz, çocuğun yüz yüze eğitimi çok önemli. Anne ve babalar olarak okullar açılırsa eğer çocukların daha iyi eğitileceğinden eminiz" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü
08 Ağustos 2020 21:11		 AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
08 Ağustos 2020 19:23
'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'
08 Ağustos 2020 18:38		 Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı
08 Ağustos 2020 16:48
'Aşı bulunmuş olsa dahi, bir dönem birlikte yaşayacağız'
08 Ağustos 2020 16:23		 Yedi ilden yeni karantina haberleri geldi
07 Ağustos 2020 22:22
Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
07 Ağustos 2020 20:34		 Yeni vaka sayısı üç gündür 1000'den fazla
07 Ağustos 2020 20:31
31 kişinin testi pozitif çıktı, 26 adres karantinaya alındı
07 Ağustos 2020 17:59		 Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
06 Ağustos 2020 20:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı21:11 - Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü20:55 - Türkiye'den yeni bir NAVTEX ilanı! 10-11 Ağustos tarihi verildi20:49 - 5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı20:41 - 'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'20:19 - 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
20:09 - İranlı turistler Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyor20:08 - Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu20:07 - Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek19:57 - Türkiye'de ne kadar üniversite öğrencisi var?19:33 - Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı19:23 - AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
19:19 - 'Faiz oranlarını düşmeseydi, pandemi sürecini atlatamazdık'19:16 - Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor19:14 - Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı18:38 - 'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'18:17 - Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı
18:15 - Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü
Baro parayı gece kulübünde yedi
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Vatandaş altına hücum etti
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kadınlar futbolda olmamalı 1
ekrem imamoğlu 1
kırmızı kart 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
dişçi koltuğu 1
Samsun 1
kadına şiddet 1
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam