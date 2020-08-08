Türkiye'den yeni bir NAVTEX ilanı! 10-11 Ağustos tarihi verildi
|08 Ağustos 2020 20:55
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Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına yanıt gecikmedi. Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex (NAVTEKS) ilan etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, yeni haftada Akdeniz'de atış eğitimleri gerçekleştirecek. Türk gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sözde anlaşmaya tepkisini şöyle dile getirmişti: "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar."
Türkiye'nin bu adıma yanıtı sahada da gecikmedi. Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan etti. Uyarı notunda, 10-11 Ağustos arasında Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.
YAVUZ VE BARBAROS GÖREVDE
Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurların Ege ve Akdeniz'deki faaliyetleri ise devam ediyor. Bu kapsamda uçak, helikopter, gemi ve denizaltılarla keşif, gözetleme uçuşları yapılıyor.
Akdeniz'de sismik faaliyetler de sürüyor. Doğu Akdeniz'de bir fırkateyn Yavuz Sondaj Gemisi'ne, bir korvet de Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi'ne refakat ediyor.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumayı hedefleyen Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda iki denizaltı da keşif ve gözetleme faaliyeti icra ediyor.
DENİZ KARAKOL UÇAĞI KEŞİF VE GÖZETLEME YAPTI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de durumsal farkındalığın sağlanması, gerçekleşebilecek terör saldırılarının tespit edilmesi ve caydırılması ile kapasite artırımını hedefleyen NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında bir deniz karakol uçağı da Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif ve gözetleme uçuşu icra etti.
LÜBNAN AÇIKLARINDA DA KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETİ
Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na iştirak eden bir korvetin de Lübnan açıklarında keşif ve gözetleme faaliyeti icra ettiği belirtildi.
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