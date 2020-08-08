MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
|08 Ağustos 2020 21:21
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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