Konya'da oyun parkları çadırla kapatıldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki oyun parkları kapatıldı.
|08 Ağustos 2020 23:35
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Konya'nın Karapınar ilçesinde COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki oyun parkları kapatıldı.
İlçe merkezinde salgınla mücadele kapsamında oyun parkları, belediye ekiplerince çadırla üzeri örtüldü.
Yine bu kapsamda oyun parklarının yanındaki kamelyalar da vatandaşların kullanımına kapatıldı.
Yetkililer, salgının ortak kullanım alanlarından yayıldığını belirterek, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
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