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Yerli tank motoru için çalışmalar sürüyor

Yerli ve milli silahlar, operasyonlarda Mehmetçiğe büyük avantaj sağlıyor. Türkiye, yakın zamanda zırhlı araçlarda da tamamen yerli motorları kullanmaya hazırlanıyor.
 08 Ağustos 2020 23:42
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Yerli tank motoru için çalışmalar sürüyor

Hasan M. Ağalar

Türkiye, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiriyor. Bu başarının altında savunma sanayiinde artan yerlilik oranları yatıyor.

Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan TÜMOSAN, Konya'daki fabrikasında yılda 45 bin traktör, 75 bin motor üretebiliyor. Tesis, sahip olduğu birikimi savunma sanayiinde de kullanıyor.

Firma, motor üretiminde yüzde 55-65'lerde olan yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmaya çalışıyor.

Hedef, Türkiye'nin tank motoru üretiminde söz sahibi olması

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle zırhlı araçlar, bu araçlarla ilgili motor, transmisyon, aks ve güç grubu konularında çalışma yaparak savunma sanayiine katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık yüzde 20 ile 50 arasında finansman katkısı sağlayacağını düşünüyoruz."

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin tank motoru üretiminde de dünyada söz sahibi olması hedefleniyor.
TRT
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