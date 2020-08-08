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Hakkari'de kira artışlarının önüne geçilemiyor

Bir taraftan pandemi diğer taraftan ise yüksek kira artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar kiracılara hiçbir tercih hakkının verilmediğini iddia ettiler.
 08 Ağustos 2020 23:43
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Hakkari'de kira artışlarının önüne geçilemiyor

Bir taraftan pandemi diğer taraftan ise yüksek kira artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar kiracılara hiçbir tercih hakkının verilmediğini iddia ettiler.

Hakkari'de kuaförlük yapan bazı esnaf ise yüksek kira artışları yüzünden kimisinin iş yerini sattığını kimisini ise bulunduğu binayı boşaltarak eşyalarını evine taşıdığını ifade etti. İsminin açıklanmasını istemeyen Esnaf, "Çarşı merkezinde iş yeri kiraları 7, 8 ve 10 bin TL arasında değişiyor. Ben bir binanın üçüncü katında oturuyorum. Kiram 600 TL'dir. Kentte kiralık ev sıkıntısı olduğu için geçen günlerde bina sahibi beni aradı. Hemen çık dedi. Bende ne oldu dedim. Yeni atanan polis memurları gelecek kiram 2 bin TL'dir dedi. Ya bu fiyatı öde ya çık dedi. Bende 2 bin TL'yi ödeyecek durumda olmadığım için iş yerimi boşaltmak zorunda kaldım" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ise kira artışlarının önüne geçmek için hem resmi kurumların hem şahısların konut yapması gerektiğini söyledi. Hakkari Otluca köy yolunda 400 konutun yapıldığını hatırlatan Taş, "Öğretmen, polis ve askeri personel için acilen konut yapılması gerekir. Özel sektörden talebimiz ise inşaat halindeki konutların biran önce bitirilmesi ve ilave konut yapımına başlanmasıdır. Bunlar yapıldığı zaman kira artışlarının önüne geçmiş olacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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