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4 yaşındaki Miraç'tan 9 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.
 08 Ağustos 2020 23:55
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4 yaşındaki Miraç'tan 9 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları ama çalışması başlattı.Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün, 9'uncu gününde de sürdürüldü. Kelekçiler Mahallesi sınırında bulunan Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iz takip köpekleriyle bölgeyi karış karış arıyor.

Drone ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, Miraç'ın izine henüz rastlanmadı.

DHA
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