9 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
|09 Ağustos 2020 00:01
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Beyrut)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.
(Silverstone/16.10)
2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çekya Grand Prix'si yapılacak.
(Brno/15.00)
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