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Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü köşesinde sözleşmeli olarak çalışılan sürelerin memuriyetteki derecede dikkate alınıp alınmayacağı konusunu yazmıştır.
 09 Ağustos 2020 06:35
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Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?

Ahmet ÜNLÜ'nün yazısı;

Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?

2011 yılında başta Başbakanlığa daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sakarya Hızırtepe Erkek Yetiştirme Yurdunda 4B'li Sözleşmeli Öğretmen olacak çalıştım. 1 yıl 2 ay çalıştıktan sonra yine KPSS sınavı ile MEB'e Matematik Öğretmeni olarak atandım. (Kurumlararası geçiş yapmadım.) Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu olarak göreve başladıktan sonra Yetiştirme Yurdunda geçirdiğim sürenin kademe ve dereceden sayılmasını istedim. (Emekliliğe esas sayıldı.) Fakat kademe ve derece alamadım ve alamayacağım söylendi. Bu konunun doğrusu nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinde; Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Esasında bu düzenlemede yer alan "memuriyete geçirilmeleri" ifadesi kanunla veya eş değer bir düzenleme ile yapılan doğrudan geçişleri ifade etmektedir. Nitekim 652 sayılı KHK'nin ek 4 üncü maddesinde; Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı vermiş oldukları görüşlerde konuya daha geniş açıdan bakarak personel lehine yorumda bulunmuşlardır.

Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının 01/12/2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısıyla Milli Eğitim bakanlığına verdiği cevapta; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan öğretmenlerin, sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceği bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığının bu görüşe gerekçesi ise, madde metninde geçen "memuriyete geçirilme" halleri için Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiş olmasıdır. Söz konusu "memuriyete geçirilmeleri halinde" ibaresinin 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi ile 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı KHK'nın 15 inci maddesi ile getirilen geçiş hükümlerine istinaden Devlet memurluğuna geçirilenlerin yanı sıra ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerekmektedir.

Aynı konuda, Devlet Personel Başkanlığı 24/11/2011 tarihli ve 21699 sayılı görüşünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışılan hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğini belirtmiştir. Bu görüşte şu ifadelere yer verilmiştir; 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan "memuriyete geçirilme" halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kurumunuza aday memur olarak ataması yapılan ilgililerin bu hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceği, emeklilik keseneklerine esas hak aylıklarının nasıl değerlendirileceği hususunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması uygun olacaktır.

Sonuç olarak memuriyet kadrolarına atananların daha önce sözleşmeli personel olarak çalıştıkları sürelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri doğrultusunda kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kurumunuza bu görüşler doğrultusunda müracaat etmeniz halinde olumlu sonuç alacağınızı düşünüyoruz.

Kamudaki sigortalı hizmetler için emekli ikramiyesi ödenir mi?

Bir kamu kurumda memur olarak görev yapıyorum daha önce başka bir kamu kurumunda 4/a'lı (SSK) sigortalı olarak çalıştım. Buradaki hizmetlerim için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamuda 4/a'lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenmektedir. Yani kıdem tazminatı almaya hak kazanmadığınız halde sigortalı çalışmanız kendiniz tarafından sonlandırılarak memuriyete başlamışsanız bu süreler için ikramiye ödenmemektedir.

Maaş katsayısındaki artışlar politika kurullarının ücretlerini de arttırdı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 35 inci maddesinde; "Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilir. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilir. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığında oluşturulan 9 politika kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun üyelerine yapılacak ödemeler bu kapsamda yapılmaktadır. Buna göre 100.000 * 0,154461 = 15.446,1 TL brüt ücretten binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir.

Bedelli askerlik için yapılacak ödeme tutarı ne kadar oldu?

Bedelli askerlik için yapılacak ödeme tutarı 7179 sayılı Askeralma Kanununun 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; "İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar."

Bu hüküm gereğince ödenecek bedelli ücreti tutarı 240.000 *0,154461= 37.070,64 TL olarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla ödenecek belli askerlik tutarı memur maaş katsayısındaki artış oranında artacaktır.
Yeni Şafak
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