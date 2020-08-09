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4 bin projeye teşvik belgesi

Hükümet, pandemide yatırımları da ihmal etmeyerek, ülkenin büyümesi için de gereken her şeyi yapıyor
 09 Ağustos 2020 06:45
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4 bin projeye teşvik belgesi

Bu yıl 4 bin 166 projeye teşvik belgesi düzenlendi. Projeler kapsamında 83,7 milyar liralık yatırım yapılması ve 129 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Projelerin 2 bin 693'ünün Bölgesel Teşvik Sistemi, bin 472'sinin ise Genel Teşvik Sistemi kapsamında desteklendiği bildirildi. Bir yatırım ise stratejik yatırım teşviki kapsamında desteklendi.

Yetkililer, özellikle normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren yatırım iştahının çok güçlü olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında da 2 bin 307 teşvik belgesi düzenlenirken 58,2 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 94 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturulması öngörülmüştü.

Düzenlenen teşviklerde vadedilen taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde bunların iptalleri gerçekleşiyor.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
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