Salgın sonrası çocuklar okula nasıl hazırlanmalı?

Yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlaması öngörülürken, pandemi sürecinde okullarından ayrı kalan çocukları yüz yüze eğitime hazırlamak büyük önem taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ayhan Cöngöloğlu bu konuda ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ebeveynlerin çocukları her şarta hazırlamak adına kendi duygularını iyi yönetmesi ve sakin kalması gerektiğini vurgulayan Cöngöloğlu "Çocuklarımızın endişelerini dinlemeli, onlara güven vermeliyiz. Buradaki en önemli konu okul fobisi gelişmemesidir. Hem okuldan uzun süredir ayrı kalmış olmaları, hem günün büyük bölümünde sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla meşgul olmaları, hem de virüs korkusu, okul fobisi gelişme riskini artırmaktadır. Bu nedenle okulların açılmasını beklemeden sosyal medya ve bilgisayar kullanımını kısıtlamaya başlamalı, evi kurallı bir ortam haline getirmeliyiz. Sabah belli bir saatte uyanma, yataktan çıkma, mutlaka pijamalarını çıkarıp günlük kıyafetlerini giyme gibi kurallar koymalı, gün içinde belli ders çalışma saatleri planlamalıyız" dedi.

ÇOCUKLARI RAHATLATIN

Okulların gerekli tedbirleri alacağı konusunda çocukları rahatlatmak gerektiğini belirten Cöngöloğlu, gerekli görülmesi halinde yeniden yüz yüze eğitime ara verileceği konusunda da çocuklara güvence vermek gerektiğini kaydetti. Cöngöloğlu "Okulların tekrar kapanma ihtimali çocuğa baştan söylenirse ilerideki muhtemel bir kapanma durumunda uyum sürecine hazırlıklı olmalarına da yardımcı olunacaktır" diye konuştu.

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Kaygının bulaşıcı olduğunu söyleyen Cöngöloğlu "Pandeminin sürekli gündemde tutulması elbette doğru değildir ama çocuklara bilgi vermemek veya sorularını cevapsız bırakmak kaygılarını daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı. Çocuklara okuldaki yeni şartların da anlatılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Cöngöloğlu şöyle konuştu: Çocuklarımıza okulda sürekli maske takabileceklerini, teneffüs saatlerinde arkadaşlarından fiziksel olarak uzak durmaları gerektiğini ve özellikle de hijyen konusunu iyi anlatılmalıyız. Mikropların görünmez olmasına rağmen halen etrafta olabileceklerini anlamalarını sağlamalıyız.

Neşra Durmaz