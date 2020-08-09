Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
|09 Ağustos 2020 07:36
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgın sonrası çocuklar okula nasıl hazırlanmalı?
09 Ağustos 2020 06:55
|Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin cenazesi Samsun'a getirildi
09 Ağustos 2020 06:25
|Maden mühendisliğini bırakıp, sörf tahtası üretmeye başladı
08 Ağustos 2020 23:12
|Şehit askerimizin şehadet haberi ailesine verildi
08 Ağustos 2020 22:09
|'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'
08 Ağustos 2020 20:41
|Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
08 Ağustos 2020 20:08
|'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'
08 Ağustos 2020 18:38
|Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
08 Ağustos 2020 18:15
|Damacana kullananlar dikkat! Tüketiciye 14 yıllık şok
08 Ağustos 2020 17:41
|Hatalar zinciri doğumuyla başladı! Başına gelmeyen kalmadı
08 Ağustos 2020 17:36