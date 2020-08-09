1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oradayız: Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor

Yunanistan ile Mısır arasındaki korsan anlaşmayı tanımayan Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyecek. Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri, faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek
 09 Ağustos 2020 07:47
Yazdır
Oradayız: Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor

Yunanistan'ın diplomatik çözüm arayışlarına girilen bir süreçte Mısır ile yaptığı sözde deniz yetki alanları anlaşması Türkiye tarafından yok hükmünde sayıldı; Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz'deki faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek.

Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricası üzerine çalışmalara 3-4 hafta ara veren gemiler, Erdoğan'ın önceki gün "Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz" beyanının ardından yeniden hareketlendi. Kıbrıs doğusunda Dipkarpaz burnu açıklarındaki Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi proje sahasındaki çalışmalarını yeniden başlattı. Tuzla Tersanesi'nde bulunan Yavuz Sondaj Gemisi ise Doğu Akdeniz'de Baf ve Limasol açıklarındaki proje sahasına gönderilerek burada demirledi.

İKİ GÜN ATIŞLI TATBİKAT

Yunanistan ile Mısır'ın sözde anlaşmasından sonra yayınlanan Navtex uyarınca bugün ve yarın Türk donanması Fethiye açıklarında atışlı eğitimler icra edecek. Halen Antalya Limanı'nda bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bu faaliyetlerin ardından verilecek emirle yeni proje sahasına gitmesi bekleniyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki planlı araştırma ve sondaj faaliyetlerine takvimde herhangi bir aksamaya yer vermeksizin devam etme kararlılığında. Türkiye'ye ait gemilerin araştırma-sondaj haritası, Atina-Kahire arasındaki anlaşmada belirtilen sahaları da kapsıyor.

ORUÇ REİS EMİR BEKLİYOR

Ana karalar üzerinden değil, uluslararası deniz hukukuna aykırı olarak Girit ve Meis adaları üzerinden Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Atina, bu anlaşmayla Libya'daki ortağı Mısır ile Türkiye-Libya MEB anlaşmasını geçersiz kılmayı hedefliyor. Ancak Türkiye'nin planlı araştırma sahaları arasında Türkiye-Libya MEB sahası da bulunuyor.

Oruç Reis'in de bu faaliyetler için emir beklediği belirtiliyor. Türkiye'nin Libya ile anlaşma sahasına araştırma ve sondaj gemileri göndermesini geciktirmek/engellemek üzere Yunanistan'ın önümüzdeki süreçteki diğer korsan hamlesinin ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamak olduğu belirtiliyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı
08 Ağustos 2020 02:33		 AB seyahat listesini güncelledi... Türkiye yine yok
07 Ağustos 2020 20:08
Uzman isimden korkunç açıklama! Bu virüs asla yok edilemeyecek
07 Ağustos 2020 19:25		 Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak
07 Ağustos 2020 17:47
Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
07 Ağustos 2020 16:27		 Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
07 Ağustos 2020 13:58
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 266 bini geçti
07 Ağustos 2020 10:00		 Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı
07 Ağustos 2020 09:11
Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
07 Ağustos 2020 08:41		 Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname
07 Ağustos 2020 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:05 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası08:01 - Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok07:47 - Oradayız: Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor07:36 - Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor07:23 - O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor07:09 - İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
06:55 - Salgın sonrası çocuklar okula nasıl hazırlanmalı?06:45 - 4 bin projeye teşvik belgesi06:35 - Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?06:25 - Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin cenazesi Samsun'a getirildi06:10 - Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu00:01 - 9 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
23:55 - 4 yaşındaki Miraç'tan 9 gündür haber alınamıyor23:43 - Hakkari'de kira artışlarının önüne geçilemiyor23:42 - Yerli tank motoru için çalışmalar sürüyor23:39 - Dizel sırası beklemek isteyemeyenler benzinli araca yöneldi23:35 - Konya'da oyun parkları çadırla kapatıldı
23:13 - Tarlasına kurduğu sistem sayesinde 14 bin TL tasarruf etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
9 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?
İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor
Salgın sonrası çocuklar okula nasıl hazırlanmalı?
Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin cenazesi Samsun'a getirildi
4 bin projeye teşvik belgesi
Oradayız: Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 1
peynirli muz kızartması 1
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 1
yeliz yeşilmen 1
kadına şiddet 1
cuma namazı 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
Samsun 1
Kadınlar futbolda olmamalı 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam