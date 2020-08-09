1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, en son vakanın belirlendiği 1 Mayıs'tan bu yana ülkede yapılan testlerde 100 gündür toplum içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedilmediğini açıkladı
 09 Ağustos 2020 08:01
Yazdır
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, en son vakanın belirlendiği 1 Mayıs'tan bu yana ülkede yapılan testlerde 100 gündür toplum içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedilmediğini açıkladı.Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre Başbakan Ardern, ülkesinde toplumsal yayılma olmadan 100 günü geride bırakmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarının ikinci Kovid-19 dalgası tehdidini azaltmadığını söyledi.Kovid-19'a karşı elde edilen başarıda Yeni Zelanda'nın konumunda başka hiçbir ülke olmamasına rağmen, insanların virüse karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, ''Bir kilometre taşı olması açısından, evet 100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz. Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.Ülkedeki aktif vakaların tamamını yurt dışından gelenlerin oluşturduğunu hatırlatan Ardern, Yeni Zelanda'nın hala sınırlarını çok dikkatli yönetmesi ve insanların tetikte kalması gerektiği uyarısında bulundu.Virüsün yayılmaya başlamasının ardından sıkı ve hızlı tedbirlere başvuran ve 25 Mart'tan itibaren yaklaşık 1 ay süreyle olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulayan Başbakan Ardern, 27 Nisa'da yaptığı açıklamada ''Kovid-19'a karşı savaşı kazandıklarını'' duyurmuştu. Son verilere göre 5 milyon 11 bin nüfuslu ülkedeki toplum içinde en son Kovid-19 vakası, 100 gün önce 1 Mayıs'ta kaydedilmişti.- Ülkede 4 gündür yen vaka kaydedilmediYeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 4 gündür yaklaşık 16 bin kişiye yapılan testlerde Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını açıkladı. Toplum içinde 100 gündür Kovid-19'un görülmemesine karşın tedbirin elden bırakılmayacağını söyleyen Dr. Bloomfield, ''Virüsün daha önce kontrol altında olduğu yerlerde, denizaşırı ülkelerde, yeniden ortaya çıkıp ne kadar hızlı yayılabileceğini gördük. Yeni Zelanda'da gelecekte olabilecek vakaları hızla ortadan kaldırmak için hazırlıklı olmamız gerekiyor.'' sözlerini kaydetti.- Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan sadece 22 hayatını kaybettiİlk vakanın kaydedildiği 28 Şubat'tan itibaren ülke genelinde gerçekleştirilen 494 bin 481 testin sonuçlarına göre, Kovid-19 tanısı konulan toplam 1569 kişiden, 1524'ü sağlığına kavuşurken 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.Resmi verilere göre ülkedeki toplam 23 aktif vakanın tamamını yurt dışından ülkeye dönenler oluşturuyor. Hastanelerde Kovid-19'lu hastanın bulunmadığı ülkede, tüm aktif vakalar otellerde karantinada altında tutuluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da nikah salonlarında denetim
08 Ağustos 2020 13:48		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan umutlu haber
03 Ağustos 2020 11:08
Tepki çeken görüntünün ardından Vali açıklama yaptı
02 Ağustos 2020 16:20		 Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
01 Ağustos 2020 12:50
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 57'lere düştü
01 Ağustos 2020 11:54		 Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu
01 Ağustos 2020 10:45
Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu
30 Temmuz 2020 11:09		 Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu
27 Temmuz 2020 13:08
Kimliğine kavuşacağı gün 84 yaşında hayatını kaybetti, temsili kimlik verildi
25 Temmuz 2020 11:59		 Konya'nın 'denizinde' plaj keyfi
23 Temmuz 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti11:03 - Adalet Bakanlığı, 2020 yılı personel alımını ne zaman yapacak?10:54 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı10:49 - İskenderun'da hastane cenazeleri karıştırdı10:46 - Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi10:42 - Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
10:28 - İstanbul'da yine aynı görüntü10:14 - İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu09:59 - Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı09:56 - İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam09:48 - Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır09:39 - Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09:30 - Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu09:25 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor09:13 - Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali09:00 - Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:43 - Virüs böyle yayılıyor
08:35 - Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Virüs böyle yayılıyor
Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
mahalle düğünleri 1
Samsun 1
cuma namazı 1
Yok birbirlerinden farkları 1
haberli corona denetimleri 1
parmağında oynatmak 1
Kadınlar futbolda olmamalı 1
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam