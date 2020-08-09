1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti

Algoritmalarda yapılan güncelleme ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımı yapıldı. Buna göre solunum sıkıntısı, nefes darlığı, beslenme zorluğu yaşamayanlar hafif pnömoni sayılarak evde takip edilecek
 09 Ağustos 2020 08:11
Yazdır
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı "evde takip ve yatan hasta" algoritmalarını güncelledi. Algoritmalarda yapılan güncelleme ile birlikte bakanlık, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımına gitti. Daha önce bazı hafif-orta pnömoni olan hastaların tedavisi hastanede veya izolasyon alanlarında yapılıyordu. Güncellenen algoritma ile sadece ağır pnömoni hastalarının tedavisinin hastanelerde yapılacağı açıklandı.

Komplike olmayan

Evde Takip Algoritması'na göre, sadece ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrısı, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu belirtilerinin olması durumunda kişi ya da kişiler "Komplike olmayan hasta veya hafif-orta pnömoni" kabul edilecek. Bunların tedavileri artık evde yapılacak. Doktorun önerisi doğrultusunda bu durumdaki hastalara 5 gün hidroksiklorokin ve/veya favipravir uygulanacak.

Asemptomatiklere ilaç

Asemptomatik olup PCR testi pozitif çıkan hastalara da virüsü yok etmek ve bulaş riskini azaltmak için ilaç tedavisine başlanacak. Bu vakalara da hidroksiklorokin veya favipravir ilaçları verilecek.

Bakanlık algoritmada, hidroksiklorokin ile ilgili uyarılarını yineledi. Hidroksiklorokinin QT aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabileceği belirtilen algoritmada, bu yüzden önce hastanın EKG'sinin çekileceği ve ilacın ona göre verileceği belirtildi. Algoritmada, Favipravir'e yönelik de "Gebelerde, lohusa veya emziren annelerde kullanılmamalıdır" uyarısı yinelendi.

Vaka Temaslı şeması

Algoritmada "vaka temaslı şeması"na yer verildi. Buna göre, vaka temaslısında semptom varsa kişi ya da kişilerden örnek alınacak. Hastane değerlendirmesi yapılacak. Komplike olmayan hasta veya hafif orta pnömoni olanlara "Kovid-19 Evde Takip Algoritması", ağır pnömonilere ise "Yatan Hasta Algoritması"na göre tedavi uygulanacak. Vaka temaslısında semptom yoksa 14 gün izolasyon ve evde takip yapılacak.

'Yol haritası belirlendi'

Ankara Şehir Hastanesi'nin Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, algoritma güncellemesini Milliyet'e değerlendirdi. Pandemi başladığında Kovid-19 hastalarının yüzde 70-80'inde ateş, öksürük belirtilerinin olduğunu belirten Oğuztürk, bu oranın sonraki aylarda oldukça gerilediğini söyledi. Başka semptom ve şikayetlerin de görülmeye başladığını belirten Oğuztürk şunları söyledi:

"Bu nedenle Kovid-19 vaka tanımındaki ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu gibi belirtileri olan hastalarda solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk gibi sorunlar yok ise evde; takip kurallarına uygun 14 gün izolasyon ve tedavi şeklinde taburculuk esaslı bir yol haritası belirlenmiştir. Hastaların bu kriterlere uygunluğunu belirlemede ana unsur ise her zaman ki gibi hekimlerimiz olacaktır. Temas öyküsü olan hastalardan semptom ve şikayeti olmayanlara izolasyon önerilmekte, şikayeti olanlarda ise test örnekleri alınıp hastalığın şiddetine göre evde veya hastanede ilaçlı tedavi aşamasına geçiliyor."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti
09 Ağustos 2020 11:05		 Kars'ta bir köy karantinaya alındı
09 Ağustos 2020 10:54
Sözleşmeli çalışılan süreler, memuriyetteki derecede dikkate alınır mı?
09 Ağustos 2020 06:35		 İstanbul'da düğün salonları ve eğlence mekanları denetleniyor
08 Ağustos 2020 22:59
Çevreyi kirleten tesislere 129 milyon lira ceza kesildi
08 Ağustos 2020 22:31		 Ankara'da elektrik hatları yenilenecek
08 Ağustos 2020 22:30
5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Ağustos 2020 20:49		 Samsun'da vaka sayısı arttı, valilik yeni tedbirleri açıkladı
08 Ağustos 2020 17:30
MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı
08 Ağustos 2020 17:30		 Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
08 Ağustos 2020 14:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti11:03 - Adalet Bakanlığı, 2020 yılı personel alımını ne zaman yapacak?10:54 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı10:49 - İskenderun'da hastane cenazeleri karıştırdı10:46 - Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi10:42 - Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
10:28 - İstanbul'da yine aynı görüntü10:14 - İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu09:59 - Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı09:56 - İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam09:48 - Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır09:39 - Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09:30 - Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu09:25 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor09:13 - Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali09:00 - Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:43 - Virüs böyle yayılıyor
08:35 - Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Virüs böyle yayılıyor
Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Virüsün az olduğu yerlerde de artışların olması 1
Yok birbirlerinden farkları 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
Samsun 1
cuma namazı 1
haberli corona denetimleri 1
kadına şiddet 1
melih şendil 1
gram altın 3
Kadınlar futbolda olmamalı 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam