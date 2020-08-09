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Az öğrenci, sıralı teneffüs

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı için okullarda Kovid-19'a karşı gerekli koşulları sağladı. Okulların hangi senaryoya göre açılacağıyla ilgili nihai karar salgının seyrine göre son hafta verilecek. Daha az mevcutlu sınıf ve sıralı teneffüs planlaması uygulanacak
 09 Ağustos 2020 08:25
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Az öğrenci, sıralı teneffüs

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve ailesi yakından ilgilendiren yeni eğitim yılının nasıl açılacağına ilişkin alternatifli eğitim modellerinden kullanılacak maske ve dezenfektana kadar her türlü hazırlığı tamamladı. Okullar ile ilgili kararın salgının seyrine göre 21 Ağustos'tan sonra verilmesi bekleniyor. Seyreltilmiş eğitim modelinde daha az öğrencinin aynı ortamda bulunmasını önlemek için teneffüs saatlerinin de farklı olması planlanıyor.

SON BİLANÇOLARA BAKILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılışı her türlü senaryoyu dikkate alarak gerekli hazırlıklar yapıyor. Uzaktan eğitim ile hibrit modele kadar alternatiflerin detayları üzerinde de çalışılıyor. Bayram ve tatilde bir araya gelen kalabalıkların salgın açısından bilançosu önümüzdeki günlerde çıkmaya başlayacak. Bakanlık, vaka sayıları ve gidişe bakarak gerekli istişareleri de yaparak 21 Ağustos sonrası kesin bir karar verecek. Karar verilene kadar ise tüm alternatifler ile ilgili çalışmalar hazır olduğu için hızla hayata geçirilebilecek.

OKULLAR DAHA KONTROLLÜ

Okulların açılmaması gerektiği yönündeki taleplere karşılık, MEB ve eğitimciler "Okullar kontrollü alanlar. Çocuklar dışarıda daha kontrolsüz. Bayrama gittiler, sokaklarda, parklarda dolaşıyor, ziyaretlere gidiyorlar. Oralardaki risk okullardan daha büyük" görüşünü dile getiriyor. Bakanlığın, çok ciddi bir endişe yaratmayacaksa okulların açılması ve yüz yüze eğitime daha sıcak baktığı belirtiliyor.

KORİDOR, TUVALET VE BAHÇE...

Okulların açılması halinde ders aralarında çok sayıda öğrencinin koridor, tuvalet ve bahçede bir araya gelmesi en önemli problemlerden biri olarak görülüyordu. Sınıfta öğretmenlerin gözetiminde olan çocukların kalabalıklar içinde hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymayacağı için bulaşın artabileceği belirtiliyordu. Bakanlığın bu konuda bir çalışma yaptığı ve ders saatlerinin kısaltılmasının yanı sırada teneffüslerin de farklı saatlerde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Bu durumda hem sınıf mevcutları en az yarıya inecek hem de sınıflar farklı saatlerde teneffüse çıkacağı için öğrencilerin teması azalacak.

MASKE VE DEZENFEKTAN

Şu aşamada üzerinde durulan seyreltilmiş eğitime dönük de bir dizi çalışma yapılıyor. MEB, okullar açılacakmış gibi düşünerek okulların dezenfektan (el ve genel okul temizliğinde kullanılacak) ve öğretmen ve öğrencilerin maske ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük de gerekli çalışmalar yapıldı. Okulların açılması halinde bunlar sorunsuz olarak dağıtılabilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN
Sabah
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