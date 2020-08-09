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Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de 80 bin süper taşıyıcı var

Yamanel: Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının 4-5 katı kadar hiçbir semptom göstermeden virüsü bulaştırabilecek süper taşıyıcı dediğimiz insan olduğunu düşünüyoruz. Ciddi önlem alınmalı
 09 Ağustos 2020 08:31
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Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de 80 bin süper taşıyıcı var

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, SABAH'a koronovirüsle mücadelede gelinen son durumu ve alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirmelerede bulundu:

Vaka sayılarının 4-5 katı süper taşıyıcı olduğunu tahmin ediyoruz. Aktif vaka sayısını16 bin olarak ele aldığımızda Türkiye'de 65-80 bin arası süper taşıyıcı olduğunu işaret ediyor. Hiç semptom göstermiyorlar. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çok ciddi önlem almamız gerekiyor.

AŞI ÇALIŞMALARA SORUNSUZ

Türkiye'nin aşı geliştirme çabaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları var. ABD'de Kasım ayında Kovid-19 aşı çalışmalarının bitecek ve 2021 yılının ortalarında ise aşının bütün dünyaya dağıtılabileceği belirtiliyor. İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmaları da olumlu yönde devam ediyor. Türkiye ile birlikte Rusya'nın, Çin'in ve Hindistan'ın da çok ciddi aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarının hayvan deneyleri kısmı da bir hayli zorlu geçiyor. Çünkü makaklar üzerinde çalışmalar yapılıyor ve deney makağı bulmak sıkıntılı oluyor.

GÖZLER YIL SONUNDA

Ülkemizdeki aşı geliştirme çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye, Kovid- 19 aşısının geliştirilmesi noktasında klinik çalışmalara yıl sonu geçecek.

BURAK ÇELİK
Sabah
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