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Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor

Virüs salgınında vaka sayısı 19.8 milyonu geçerken tıp dünyasının saygın yayınlarından The American Journal of Emergency Medicine'da bir makale yayınlandı. Bilimsel araştırmada dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda corona virüsü tespit edildiği belirtildi
 09 Ağustos 2020 08:35
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Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor

Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma ve koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların olduğu corona virüsünde yeni bir semptom daha çıktığı öne sürüldü.

Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'de yayınlanan akademik makalede corona virüsünün yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.

Makalede, 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4'e çıktı" ifadesi kullanıldı.

Yaşananları dergiye aktaran Chicago'daki Cook County Hastanesi'ndeki doktorlar, "Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları gözardı etmemek gerek. Doktorlar, Covid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor" dedi.
Sözcü
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