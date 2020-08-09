Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
|09 Ağustos 2020 08:35
|Yazdır
Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma ve koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların olduğu corona virüsünde yeni bir semptom daha çıktığı öne sürüldü.
Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'de yayınlanan akademik makalede corona virüsünün yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.
Makalede, 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4'e çıktı" ifadesi kullanıldı.
Yaşananları dergiye aktaran Chicago'daki Cook County Hastanesi'ndeki doktorlar, "Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları gözardı etmemek gerek. Doktorlar, Covid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonundan umutluyum
05 Ağustos 2020 10:02
|TÜBİTAK'tan 'aşı' açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak
04 Ağustos 2020 15:44
|Virüs tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı
03 Ağustos 2020 13:29
|Türk bilim insanları virüs tanısında yeni sistem geliştirdi
31 Temmuz 2020 21:37
|Diş çürükleri koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
30 Temmuz 2020 15:03
|Türkiye'de ilk kez virüs aşısı insanlarda denenecek
30 Temmuz 2020 09:56
|Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?
29 Temmuz 2020 14:44
|Virüs için hem ilaç üreten, hem de aşı geliştiren tesis görüntülendi
28 Temmuz 2020 18:55
|Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti
13 Temmuz 2020 15:41
|Virüste yeni araştırma: Grip gibi her sene tekrar edebilir
13 Temmuz 2020 12:46