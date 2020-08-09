Virüs böyle yayılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak toplu taşıma hizmeti veren 07 AU 0115 plakalı özel halk otobüsü 5 Ağustos 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Kültür Mahallesi Öğretmenevleri durağında yolcu almaya başladı. Otobüse binen yolcular arasında avukat Eda Esin Özdemir ve arkadaşı Erdal Bozkaya da vardı.

Otobüs sürücüsü Özkan Kepez, Özdemir ve Bozkaya'nın maske takmadan otobüse binmeye çalıştığını fark etti. Kepez, 2 yolcuyu da maske takmaları konusunda uyardı. Özdemir, "Ben kendimi maske ile köle gibi hissediyorum" diyerek uyarıyı dikkate almadı ve koltuklara oturdu. Cift şoförün ve otobüsteki diğer yolcuların tüm uyarılarına rağmen maskelerini takmayınca otobüs şoförü, aracı sağa çekerek kapıları kilitledi ve polisten yardım istedi.

SUÇU DEVLETE ATTI

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre otobüsün içindeki güvenlik kamerası ve diğer yolcuların çektiği görüntülerde, Özdemir otobüsün durdurulmasını eleştirerek, "Polis gelecek diye insanları indirmiyorlar. Özgürlüğünüzü tahdit ediyor şu anda. 8'le yargılanmaya başlar, 40 kişiyiz burada. Onlar suç işliyor. Param olsa inanın taksiye binerim. Sizi biz mağdur etmiyoruz sizi devlet, belediye mağdur ediyor" diyor.

Görüntülerin devamında Bozkaya, şoförün aşağı inmesine sinirlenerek "Şimdi ben otobüsü rehin alayım mı, kaçırayım mı?" diye bağırıyor.

Olay, polis tutanağına şöyle yansıdı: "Kendisini avukat olarak tanıtan Eda Esin Özdemir, 'Herkes bunun sonuçlarına katlanır' diyerek yolcuları tehdit etti. Şahıslara maske takma zorunluluğu bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine Özdemir, kendisinin avukat olduğunu böyle bir zorunluluğunun olmadığını, maske takmayacağını beyan etmiştir. Kendisine kabahatler kanununa göre işlem yapılacağı bildirilmiş, şahıs ise işlemin yasadışı olduğunu savunmuştur."

Polis ifadesinde 2 kişi hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olan otobüs şoförü Özkan Kepez, "Otobüse binen iki şahıs da maskesini tüm uyarılara rağmen takmadı" dedi.

YOLCULARIN ÜSTÜNE ÖKSÜRDÜ

Otobüsteki yolcular arasında yer alan ve şikayetçi olan stajyer avukat İpek Maya Saygın, "Erdal Bozkaya çenesinin altında tuttuğu maskeyi tartıştığı yolculara fırlattı. Avukat olduğunu söyleyen Eda Esin Özdemir ise oturduğu koltuktan kalktı, çene altındaki maskesini çıkartarak otobüs içinde gezindi, diğer yolcuların üzerine öksürdü. Bu arada, 'Bize hiçbir şey olmaz. İsterseniz Cumhurbaşkanı'nı çağırın' diyorlardı" ifadelerini kullandı.