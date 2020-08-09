Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali
|09 Ağustos 2020 09:13
|Yazdır
Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "Değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.
Gelip geçen araçlara el işareti yapan değnekçiler, boş olan yerlere araçları yönlendiriyor. Boş olan yerlere aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor. Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.
BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA
Bakıröy'de ise boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu
09 Ağustos 2020 09:30
|Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09 Ağustos 2020 09:00
|Konya'da oyun parkları çadırla kapatıldı
08 Ağustos 2020 23:35
|Tarlasına kurduğu sistem sayesinde 14 bin TL tasarruf etti
08 Ağustos 2020 23:13
|Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek
08 Ağustos 2020 20:07
|Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor
08 Ağustos 2020 19:16
|Bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor
08 Ağustos 2020 17:50
|Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
08 Ağustos 2020 16:08
|Kargo çalışanı kolileri 'basket atar' gibi kamyona fırlattı
08 Ağustos 2020 15:25
|Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
07 Ağustos 2020 22:34