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İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesi 2 yıl sonra güncellendi. Kilometre ücreti 4.30 TL'ye yükseltildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıkladı.
 09 Ağustos 2020 09:56
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İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesi 2 yıl sonra güncellendi. Kilometre ücreti 4.30 TL'ye yükseltildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıkladı.

İzmir'de taksimetre tarifesine 2 yıl sonra ayarlama yapıldı. UKOME'nin aldığı kararla açılış ücreti 3.90'dan 4.20 TL'ye, kilometre ücreti de 3.70'den 4.30 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildi, indi-bindi bedeli 10 TL oldu. Yeni tarife 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

"Kısa mesafe sorunu çözüme kavuşmuş oldu"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyat düzenlemesinin 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu ifade etti. Anık; akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zamdan başka seçenek kalmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Bir önceki fiyat düzenlemesinin yapıldığı temmuz 2018'den bu yana tüketici enflasyonu TÜFE oranı yüzde 30 civarında gerçekleşti. Kilometre ücretindeki artış ise 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında, yaklaşık yüzde 16. Hem taksi kullanıcılarını hem de esnafımızı düşünerek UKOME tarafından böyle bir fiyat güncellemesine gidildi. Taksi müşterilerimiz ile esnafımızın en çok karşı karşıya geldiği kısa mesafe sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. İstanbul'da 2 yıldır, Ankara'da da 1 yıldır uygulanan indi-bindi ücreti ile bu sorun ortadan kalkacak."
İhlas Haber Ajansı
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