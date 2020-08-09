1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da yine aynı görüntü

Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı
 09 Ağustos 2020 10:28
Yazdır
İstanbul'da yine aynı görüntü

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı. Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

POLİS DENETİM YAPTI

Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İskenderun'da hastane cenazeleri karıştırdı
09 Ağustos 2020 10:49		 Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
09 Ağustos 2020 10:42
Virüs böyle yayılıyor
09 Ağustos 2020 08:43		 Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
09 Ağustos 2020 08:05
Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
09 Ağustos 2020 06:10		 4 yaşındaki Miraç'tan 9 gündür haber alınamıyor
08 Ağustos 2020 23:55
Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı
08 Ağustos 2020 22:12		 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
08 Ağustos 2020 20:19
Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı
08 Ağustos 2020 18:17		 Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü
08 Ağustos 2020 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı11:05 - Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti11:03 - Adalet Bakanlığı, 2020 yılı personel alımını ne zaman yapacak?10:54 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı10:49 - İskenderun'da hastane cenazeleri karıştırdı10:46 - Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:42 - Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada10:28 - İstanbul'da yine aynı görüntü10:14 - İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu09:59 - Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı09:56 - İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam09:48 - Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09:39 - Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil09:30 - Üst geçit çöktü, otobüs son anda kurtuldu09:25 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor09:13 - Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali09:00 - Mardin'de 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:43 - Virüs böyle yayılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Virüs böyle yayılıyor
Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
Yok birbirlerinden farkları 1
cuma namazı 1
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
ekrem imamoğlu 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 1
haberli corona denetimleri 1
mahalle düğünleri 1
peynirli muz kızartması 1
melih şendil 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam