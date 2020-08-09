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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Jandarma Özel Harekat timleriyle çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
 09 Ağustos 2020 10:46
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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2 terörist bölgede operasyon sürdüren Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya girdi. Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından Derik ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Operasyonda eylem hazırlığında olup Jandarma Özel Harekat timlerine saldırmaya çalışan 2 terörist ile çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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