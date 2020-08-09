1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Yılın 7 ayında Türkiye'de 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satısı gerceklesirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 yükseldi
 09 Ağustos 2020 11:12
Yazdır
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 42,5 arttı.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi.

- 2000cc üstü otomobil satışlarının payı azalmaya devam ediyor

Söz konusu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

- Otogazlı otomobil satışları yüzde 80,9 arttı

Temmuz sonu itibarıyla otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118,1, otogazlı otomobil satışları yüzde 80,9 ve dizel otomobil satışları da yüzde 19,3 yükseldi.

- Elektrikli ve hibrit araç satışlarında artış trendi devam ediyor

Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satısı gerceklesti.

Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam etti.

- Düşük vergili otomobiller tercih edildi

Temmuz sonunda otomobil pazarının yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı. Otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.

2019 ve 2020'nin ocak-temmuz dönemleri, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİ 2019 Temmuz Sonu 2020 Temmuz Sonu Değişim Adet Pay Adet Pay
Benzin63.00936,7%137.44650,3%118,1%
Dizel96.34156,1%114.93642,1%19,3%
Otogaz 6.811 4,0% 12.3204,5%80,9%
Hibrit 5.519 3,2% 8.1293,0%47,3%
Elektrik 96 0,1% 1910,1%99,0%
Toplam171.776100,00%273.022100,00%58,9%
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dizel sırası beklemek isteyemeyenler benzinli araca yöneldi
08 Ağustos 2020 23:39		 TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye'de çok beğenildi
08 Ağustos 2020 07:45
TOGG, 10 küresel şirketle gizlilik anlaşması imzaladı
07 Ağustos 2020 15:04		 'İkinci el' düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında!
06 Ağustos 2020 22:52
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
06 Ağustos 2020 21:48		 İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
06 Ağustos 2020 11:00
Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak
05 Ağustos 2020 14:41		 Otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 60,3 büyüdü
05 Ağustos 2020 13:05
Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
04 Ağustos 2020 23:56		 Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak yollara çıkacak
04 Ağustos 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi13:48 - Köy, düğün sonrasında karantinaya alındı13:28 - Çanakkale'de tarım arazisinde yangın13:15 - UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz13:07 - Muharrem İnce parti iddiaları ile ilgili konuştu, tarih verdi13:05 - 390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
13:02 - Antalya'da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü12:55 - Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi12:43 - Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu12:32 - Asırlık düğün geleneği virüs önlemleri alınarak yaşatılıyor12:16 - 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü12:13 - Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
12:09 - Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme12:02 - Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı11:59 - Yargıtay'dan mahkemenin 'kopyala yapıştır' kararına bozma11:53 - 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför uyumuş11:49 - Alev alan yolcu otobüsü yoluna böyle devam etti
11:37 - 'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Virüste yeni semptom ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli yağış bekleniyor
Az öğrenci, sıralı teneffüs
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
Virüs böyle yayılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
yeliz yeşilmen 1
kadına şiddet 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
ekrem imamoğlu 1
pazar güneşi 1
haberli corona denetimleri 1
Fer.ah 1
gram altın 2
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam